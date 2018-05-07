Новости версия для печати 7 мая Россия отмечает День радио Сегодня принимают поздравления работники всех отраслей связи. Этот праздник отмечают и в ГТРК «Орел».



В Орле первые местные передачи вышли в эфир 5 мая 1928 года. Репродукторы установили на площади Карла Маркса, у Дома крестьянина на ул. Салтыкова-Щедрина и еще в нескольких точках города. С тех пор прошло – 90 лет. Сегодня «Радио России Орёл» - это источник самой разной информации для жителей региона. Пять раз в день выходят новости, кроме этого журналисты уделяют немало времени тематическим программам – о спорте, политике, культуре, здравоохранении, законе, о социальных вопросах и сельском хозяйстве. Отметим, что слушатели высоко оценивают интерактивные передачи, которые выходят в эфир ежедневно. Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орёл»: «Мы стараемся работать в живьем прямом эфире и как можно меньше в записи. Ежедневно в обед у нас идет интерактивная программа. Начинаем мы неделю программой «За и Против», где слушатели могут выразить свое мнение, а завершаем неделю «Радиогостиной», куда приходят наши деятели культуры, мы с ними общаемся, говорим об их творчестве, часто слушаем их музыку. В планах планируем расширить такой формат, и, в частности, отрезок 16:10-17:00 в перспективе станет интерактивным». Кстати, о том, как менялось орловское радио за 90 лет существования сегодня будут говорить в программе «За и Против».



Прямой эфир начнется в 13:20. Вы можете участвовать в беседе, контактный телефон - 43-51-87.





Мария Семак

7 мая 2018 года







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