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В Орле продолжаются мероприятия, посвященные Дню Победы

Вечером орловцев приглашают в Городском центр культуры, там пройдет акция под названием «Одна на всех…». На площади перед зданием разместят стенды и выставки патриотические клубы, молодежь получит возможность сдать нормы ГТО, для гостей будет работать полевая кухня.

Коллективы и солисты центра культуры подготовили для орловцев концерт, будут звучать и песни военных лет.

Начало в 17 часов.