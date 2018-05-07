Новости версия для печати В Орловской области на автодороге «М2-Крым» погиб молодой водитель мопеда ДТП произошло 5 мая примерно в час ночи.



Как сообщили в орловской Госавтоинспекции, в районе 437 км автодороги «М2-Крым» произошло столкновение автобуса «Мерседес» и мопеда.



В момент ДТП на мопеде находились два молодых человека – 2000-го и 2002 годов рождения. В результате ДТП 18-летний юноша скончался на месте, а несовершеннолетний получил телесные повреждения. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.





Орловское Информбюро

7 мая 2018 года







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