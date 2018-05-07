Орловские пожарные ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме на улице Некрасова

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Орловские пожарные ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме на улице НекрасоваГлавную проблему для тушения представляли конструктивные особенности постройки.
К счастью для погорельцев, задымление вовремя заметили их ближайшие соседи, которые и вызвали МЧС. Однако своевременное обнаружение пожара и быстрое прибытие спасателей на этот раз всех проблем не решили. Огонь упорно распространялся прямо внутри стен.
Прибывший к месту ЧП хозяин дома едва не усугубил ситуацию, поспешно кинувшись внутрь постройки. Как выяснили дознаватели, сауну, где и начался пожар, хозяева топили накануне вечером. Всю ночь и утро пожар пребывал в тлеющем состоянии.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия первых пожарных подразделений было обнаружено загорание внутри пристроенной к дому сауны. Сложность в ликвидации пожара была обусловлено самой конструкцией дома – это деревянный сруб, обложенный кирпичом и подшитый изнутри листами гипсокартона. То есть, горение происходило внутри».
Полная ликвидация признаков горения заняла у пожарных несколько часов. Среди людей никто не пострадал, но огнеборцы говорят: если бы пожар вошел в активную фазу ночью или рано утром, жильцам было бы несдобровать. Окончательные выводы относительно причин возгорания предстоит сделать экспертам испытательно-пожарной лаборатории.