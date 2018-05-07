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Орловские пожарные ликвидировали пожар в двухэтажном частном доме на улице Некрасова

Главную проблему для тушения представляли конструктивные особенности постройки.

К счастью для погорельцев, задымление вовремя заметили их ближайшие соседи, которые и вызвали МЧС. Однако своевременное обнаружение пожара и быстрое прибытие спасателей на этот раз всех проблем не решили. Огонь упорно распространялся прямо внутри стен.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия первых пожарных подразделений было обнаружено загорание внутри пристроенной к дому сауны. Сложность в ликвидации пожара была обусловлено самой конструкцией дома – это деревянный сруб, обложенный кирпичом и подшитый изнутри листами гипсокартона. То есть, горение происходило внутри».
Прибывший к месту ЧП хозяин дома едва не усугубил ситуацию, поспешно кинувшись внутрь постройки. Как выяснили дознаватели, сауну, где и начался пожар, хозяева топили накануне вечером. Всю ночь и утро пожар пребывал в тлеющем состоянии.

Полная ликвидация признаков горения заняла у пожарных несколько часов. Среди людей никто не пострадал, но огнеборцы говорят: если бы пожар вошел в активную фазу ночью или рано утром, жильцам было бы несдобровать. Окончательные выводы относительно причин возгорания предстоит сделать экспертам испытательно-пожарной лаборатории.




Иван Суверин
7 мая 2018 года

 


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