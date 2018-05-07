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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 31 ДТП

Среди них 4 ДТП с пострадавшим, в результате 4 человека получили телесные повреждения (среди них один несовершеннолетний), один человек погиб.

5 мая в 00:55 водитель, управляя автобусом «Мерседес 580», двигался по автодороге М-2 «Крым», и в районе 438 километра произошло столкновение с мопедом «Орион» без госномера, на котором находились двое молодых людей 2000 и 2002 годов рождения. Мопед двигался перпендикулярно автобусу.

После столкновения произошло возгорание мопеда. В результате ДТП юноша 2000 года рождения скончался на месте ДТП, его пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в Троснянскую ЦРБ. По предварительным данным молодые люди находились на мопеде без мотошлемов.

5 мая в 07:10 водитель, управляя автомобилем «М21406», двигаясь по автодороге Ливны – поселок Набережный не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП 3 пассажира получили телесные повреждения, один из них госпитализирован в Ливенскую ЦРБ. Водитель автомобиля «М21406» с места ДТП скрылся, но был установлен.

5 мая в 09:40 водитель, управляя т/с «Лада Ларгус», при выезде с прилегающей территории к дому № 78 по ул. Спивака не уступил дорогу и допустил наезд на велосипедиста, который следовал по прилегающей территории. В результате ДТП велосипедист доставлен в ООКБ, ему назначено амбулаторное лечение.

6 мая в 02:30 из Дмитровской ЦРБ поступило сообщение о ДТП с пострадавшими, которое произошло на автодороге Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск Орловский-Кромы.
При проведении проверки по данному факту сотрудниками ГИБДД предварительно было установлено, что 6 мая в 00:30 водитель, управляя мотоциклом «ИЖ Юпитер 5» без государственных регистрационных знаков, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание, в результате чего пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Один из пострадавших госпитализирован, другому оказана разовая медицинская помощь.


Орловское Информбюро
7 мая 2018 года

 


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