Новости версия для печати В Орле прошла репетиция парада Около двух тысяч представителей Орловского гарнизона, барабанщики и юнармейцы пройдут по площади Ленина 9 мая.



Парад 9 мая - это не просто традиция, а символ мужества и единения. И, конечно, дань уважения ветеранам, которые 73 года назад завоевали Победу.



Под звуки торжественного марша, чеканя шаг, держа равнение на почетные трибуны, идут юнармейцы. У каждого расчета свой сценарий приветствия. Проход репетируют по нескольку раз - чтобы торжественный момент запомнился ветеранам и гостям на долгие годы.

Михаил Черников, начальник Орловского территориального гарнизона: «Сегодня мы провели перед генеральной репетицией тренировку готовности личного состава территориального Орловского гарнизона для прохождения торжественным шествием 9 мая. Расчеты готовы, настроение бодрое». Парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 9 мая в 10 часов утра. Чтобы достойно предстать пред ветеранами, участники парада будут репетировать на территориях воинских частей и школ. А уже завтра вновь выйдут на площадь – для генеральной репетиции.





Всеволод Трифонов

7 мая 2018 года







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