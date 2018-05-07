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понедельник
7.05.2018
17:54:13
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Поздравление Правительства Орловской области с Днем радио
Уважаемые работники радио, телевидения и всех отраслей связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Изобретение радио стало прорывом в секторе информационных разработок, связи и коммуникаций.
Орловские инженеры, программисты, ученые успешно продолжают созидательное дело своих предшественников. Региональный кластер ГЛОНАСС/GPS не только поставляет продукт во многие регионы России, но и выстраивает сотрудничество с зарубежными коллегами.
Деятельность орловских телерадиокомпаний как нельзя лучше отражает творческую составляющую великого изобретения человечества, обеспечивает информационную открытость власти, объективное и беспристрастное отражение текущих событий.
Дорогие друзья!
Вы отвечаете за то, чтобы голос Орловщины звучал четко и уверенно, чтобы наши земляки всегда были на связи с родными и близкими, инновации становились неотъемлемым атрибутом действительности.
В этой непростой работе можете рассчитывать на всестороннюю поддержку Правительства области и своих соотечественников.
Примите пожелания крепкого здоровья, процветания, новых открытий, успеха в труде и творчестве!
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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