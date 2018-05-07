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Поздравление Правительства Орловской области с Днем радио

Уважаемые работники радио, телевидения и всех отраслей связи!



Поздравляем вас с профессиональным праздником!



Изобретение радио стало прорывом в секторе информационных разработок, связи и коммуникаций.



Орловские инженеры, программисты, ученые успешно продолжают созидательное дело своих предшественников. Региональный кластер ГЛОНАСС/GPS не только поставляет продукт во многие регионы России, но и выстраивает сотрудничество с зарубежными коллегами.



Деятельность орловских телерадиокомпаний как нельзя лучше отражает творческую составляющую великого изобретения человечества, обеспечивает информационную открытость власти, объективное и беспристрастное отражение текущих событий.



Дорогие друзья!



Вы отвечаете за то, чтобы голос Орловщины звучал четко и уверенно, чтобы наши земляки всегда были на связи с родными и близкими, инновации становились неотъемлемым атрибутом действительности.



В этой непростой работе можете рассчитывать на всестороннюю поддержку Правительства области и своих соотечественников.



Примите пожелания крепкого здоровья, процветания, новых открытий, успеха в труде и творчестве!



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ