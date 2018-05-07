Новости версия для печати Селу Тросна Орловской области присвоили звание «Населенный пункт воинской доблести» В пятницу там открыли памятную стелу. Указ о присвоении почетного звания был подписан еще в 2015 году. Но обещанный к 70-летию Победы мемориал построен не был. В начале этого года троснянцы вновь обратились к главе региона Андрею Клычкову с просьбой увековечить память сотен тысяч бойцов, сражавшихся на Соборовском поле, вблизи райцентра.



Стилизованную лавровую ветвь венчает звезда – символ Великой Победы. Бетонная, высотой в три с половиной метра стела – как напоминание о том, что подвиг советских солдат не забыт.

Александр Насонов, глава Троснянского района: «Не танки определяли исход битвы, а люди. И только люди должны сохранить память о тех жарких июльских днях, когда на площади в сто квадратных километров в жерновах данного сражения прокрутилось более полумиллиона человек». Глава Троснянского района говорит о битве у деревни Соборовка, что в тридцати километрах от райцентра. О ней не пишут в учебниках истории, да и в фильмах о войне она упоминается лишь мельком.



Битва на Соборовском поле, возможно, была более масштабной и решающей, чем знаменитое танковое сражение под Прохоровкой. Так считают историки. И она во многом предопределила исход противостояния на Курской дуге. Семь дней и семь ночей в июле 43-го длилось сражение. Через огненные смерчи прошли сотни тысяч бойцов с обеих сторон, тысячи танков, самолетов и орудий.



35 человек, удостоенные звания Героев Советского Союза за подвиги, совершенные на Соборовском поле, покоятся в братской могиле в центре Тросны. Они встали на пути немецкой стальной машины и отстояли Родину.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Троснянский район, Соборовское поле – это перелом во всей Великой Отечественной войне. И сегодня не помнить, не знать об этом и не сохранять эту память – это просто преступление. И я рад, что мы смогли вместе, несколько месяцев назад встретившись у старого мемориала, договориться о выделении средств, прошло несколько месяцев и за последние три недели мемориал появился». Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Я искренне благодарю всех патриотов, всех, кто сегодня принимал участие в этом мероприятии - в восстановлении этого памятника. Ну и, конечно, искренне поздравляю всех с 73-й годовщиной нашей Победы и с 75-й годовщиной освобождения Орловщины от фашизма». Отсюда, с Троснянской земли, с Соборовского поля в 1943 году Красная армия и начала гнать фашистов с родной земли. В 2018-м задача потомков победителей сделать так, чтобы память не превратилась в пепел.





Надежда Невматулина

7 мая 2018 года







На главную страницу





