В Литературном квартале Орла прошел субботник

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В Литературном квартале Орла прошел субботникС вениками, лопатами и отличным настроением горожане встретились вместе, чтобы очистить территорию от мусора и прошлогодней листвы.
Инициатором экологического акции выступил Юрий Грымов, которого с радостью поддержали представители культурных профессий и общественных организаций.
Принять участие в экологической акции мог каждый, главное требование - желание и отличное настроение.
Столичный режиссер, а ныне советник губернатора Орловской области Юрий Грымов подчеркнул, что уборка территории это лишь первый, но очень важный шаг навстречу предстоящим изменениям.
Когда желаемое станет реальностью? Юрий Грымов точную дату не назвал, но отметил, что случится это уже в этом году. По крайней мере, он так надеется.
Юрий Грымов, советник губернатора Орловской области: «Это будет единая зона – Литературный квартал. Здесь будут лавочки, фонари, будет небольшое литературное кафе, книжный магазин, и здесь можно будет проводить время, как и в других парках».
Погода в этот день была благосклонна, а потому и работа ладилась. Мусор и прошлогоднюю листву собрали, аварийные деревья спилили.
Участие в субботнике приняли сотни жителей города. А чистота на аллеях зависит, в том числе, и от тех, кто гуляет по ним.
На территории орловского историко-литературного квартала расположены музеи Ивана Сергеевича Тургенева, музей писателей-орловцев, музей Ивана Алексеевича Бунина и дом Тимофея Николаевича Грановского. С 2016 года эта территория является объектом культурного наследия регионального значения.