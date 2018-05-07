Новости версия для печати В Литературном квартале Орла прошел субботник С вениками, лопатами и отличным настроением горожане встретились вместе, чтобы очистить территорию от мусора и прошлогодней листвы.



Инициатором экологического акции выступил Юрий Грымов, которого с радостью поддержали представители культурных профессий и общественных организаций.

Принять участие в экологической акции мог каждый, главное требование - желание и отличное настроение.



Столичный режиссер, а ныне советник губернатора Орловской области Юрий Грымов подчеркнул, что уборка территории это лишь первый, но очень важный шаг навстречу предстоящим изменениям.

Юрий Грымов, советник губернатора Орловской области: «Это будет единая зона – Литературный квартал. Здесь будут лавочки, фонари, будет небольшое литературное кафе, книжный магазин, и здесь можно будет проводить время, как и в других парках». Когда желаемое станет реальностью? Юрий Грымов точную дату не назвал, но отметил, что случится это уже в этом году. По крайней мере, он так надеется.



Погода в этот день была благосклонна, а потому и работа ладилась. Мусор и прошлогоднюю листву собрали, аварийные деревья спилили.



Участие в субботнике приняли сотни жителей города. А чистота на аллеях зависит, в том числе, и от тех, кто гуляет по ним.



На территории орловского историко-литературного квартала расположены музеи Ивана Сергеевича Тургенева, музей писателей-орловцев, музей Ивана Алексеевича Бунина и дом Тимофея Николаевича Грановского. С 2016 года эта территория является объектом культурного наследия регионального значения.





Юлия Опанасюк

7 мая 2018 года







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