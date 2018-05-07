Новости версия для печати «Радио России. Орел» отмечает 90-летний юбилей Сегодня - День радио. В 1895 году российский физик Александр Попов продемонстрировал всему миру первый радиоприемник. Но в этом году для орловского радио праздник особый. С момента начала вещания в нашем регионе прошло ровно 90 лет.



В 1928 году орловское радио начало вещания с уличных ретрансляторов. Затем подобные радиоприемники появились в каждом доме. Благодаря им орловцы узнавали все новости из жизни нашего региона. Позже радиоприемники появились в каждом доме, люди слушали радио по дороге на работу, после работы, и, конечно, дома. Это было главное средство массовой информации в Советском Союзе.



Орловское радио появилось на 4 года позже московского – одно из первых в стране. И сразу же завладело вниманием людей. В середине 20 века оно вещает отовсюду. Это программы о том, как страна встаёт из руин, об успехах в полях, о полете Гагарина – обо всём, что касалось жизни СССР.



Вплоть до 90-х вещали с помощью магнитных лент. Пленку резали, склеивали и выдавали в эфир. Над программами часами трудились целые группы людей. Сегодня всё изменилось: «Радио России. Орёл» теперь вещает из новой студии на цифровом оборудовании.



В прошлом году кроме привычных проводов у радио появилась своя частота – 102,3 FM. После перехода на «цифру» в разы улучшилось качество звука, но и это не главное.

Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл»: «На радио произошло очень серьезное событие – это обновление оборудования, цифровизация, и это практически новый стиль, новый подход к работе, и это будет продолжать. Но, я считаю, что самое главное – это кадры, люди, которые, как и раньше, были преданы своей профессии и стараются делать свою работу хорошо, и приятно, что очень много молодежи, которая впитывает все замечательное, что было раньше, и эти традиции они реализуют, я считаю, тоже успешно». Сегодня включение орловского радио происходит четыре раза в день. Это не только выпуски новостей, но и тематические программы, а также новые проекты – к каждому значимому событию в истории страны и Орловской области.

Анастасия Гуськова, корреспондент «Радио России. Орёл»:«Я начинаю влюбляться в эту атмосферу, в этих людей. Люди здесь какие-то другие – они добрые, творческие, всегда готовые помочь». Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орёл»: «Мы готовим очень интересный проект к 75-летию освобождения города Орла, будет цикл программ к 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева, также планируем запустить целый радиоканал в ближайшей перспективе, я надеюсь – это будут прямые эфиры». Говоря о проектах предстоящих, мы не можем не вспомнить тех, кто стоял у истоков орловского радио и годами боролся за доверие и любовь аудитории: Фридрих Шинов, Герман Тильман, Владимир Шмелев, Борис Звоненко, Евгений Пашин, Галина Логвина, Алла Суслова, Елена Работская. Эти и многие другие люди посвятили свою жизнь работе на орловском радио, чтобы каждый день из приёмников вы слышали заветное: «Здравствуйте, говорит Орёл!». Всем им – поклон и слова благодарности.





Юлия Сулим

7 мая 2018 года







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