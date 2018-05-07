Новости версия для печати В Тросне открыли летний спортивный сезон Любители, профессионалы и болельщики – в минувшую пятницу все собрались на местном стадионе. Самым массовым видом спорта в день открытия стала эстафета. Но площадка в Тросне многофункциональная. Там могут проходить соревнования по мини-футболу, волейболу и легкой атлетике. И календарь игр уже свёрстан.



Стадион в Тросне появился два года назад. И каждый сезон здесь – больше сотни спортсменов разного возраста соревнуются за звание лучших.



На праздник приехали гости – воспитанники центра «Багира». Карате для Тросны – спорт молодой, но уже есть свои чемпионы. Победителей воспитывают и в селе Никольском. Там многофункциональную площадку открыли год назад.

Юлия Волобуева, ученица 7-го класса Никольской СОШ: «На ней удобнее, чем на обычной траве. Покрытие помягче, и падать не больно». «Мягкость» и прочность искусственного покрытия в этом году проверят и юные спортсмены из села Муравль. Там появится пятая по счету площадка в районе - с мини-футбольным и волейбольным полями и скамейками для зрителей.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Не бывает никаких олимпийских достижений без спорта, который рождается во дворах, общедоступного спорта. Поэтому я благодарен администрации района, всем людям, которые приложили усилия и самое главное – тем, кто собирается заниматься спортом возле своего дома, в своем районе». Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Необходимо в каждом населенном пункте иметь такие площадки. Я убежден, что это будет. Будет спорт, будут сельские клубы, будет жить молодежь. Будет здоровая молодежь, здоровая нация. Это самое важное, к чему мы стремимся». А юные спортсмены стремятся к победам. Троснянцы открыли летний спортивный сезон финальными забегами легкоатлетической эстафеты.





Надежда Невматулина

7 мая 2018 года







На главную страницу





