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В Тросне открыли летний спортивный сезон

Любители, профессионалы и болельщики – в минувшую пятницу все собрались на местном стадионе. Самым массовым видом спорта в день открытия стала эстафета. Но площадка в Тросне многофункциональная. Там могут проходить соревнования по мини-футболу, волейболу и легкой атлетике. И календарь игр уже свёрстан.

Стадион в Тросне появился два года назад. И каждый сезон здесь – больше сотни спортсменов разного возраста соревнуются за звание лучших.

На праздник приехали гости – воспитанники центра «Багира». Карате для Тросны – спорт молодой, но уже есть свои чемпионы. Победителей воспитывают и в селе Никольском. Там многофункциональную площадку открыли год назад.
Юлия Волобуева, ученица 7-го класса Никольской СОШ: «На ней удобнее, чем на обычной траве. Покрытие помягче, и падать не больно». 
«Мягкость» и прочность искусственного покрытия в этом году проверят и юные спортсмены из села Муравль. Там появится пятая по счету площадка в районе - с мини-футбольным и волейбольным полями и скамейками для зрителей.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Не бывает никаких олимпийских достижений без спорта, который рождается во дворах, общедоступного спорта. Поэтому я благодарен администрации района, всем людям, которые приложили усилия и самое главное – тем, кто собирается заниматься спортом возле своего дома, в своем районе». 
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Необходимо в каждом населенном пункте иметь такие площадки. Я убежден, что это будет. Будет спорт, будут сельские клубы, будет жить молодежь. Будет здоровая молодежь, здоровая нация. Это самое важное, к чему мы стремимся». 
А юные спортсмены стремятся к победам. Троснянцы открыли летний спортивный сезон финальными забегами легкоатлетической эстафеты.


Надежда Невматулина
7 мая 2018 года

 


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