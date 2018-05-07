Новости версия для печати В Орле шквалистый ветер и град разбавили не по-майски жаркую погоду В Орле ветер повалил шесть деревьев, одно из них – на автомобиль. И это только те случаи, о которых горожане сообщили на «горячую линию». Синоптики говорят, что возможно повторение.



Во второй половине дня в воскресенье 30-градусная жара резко сменилась ненастьем: ураганный ветер прошелся по Орлу, принеся с собой сильный ливень и град.



Фотографий «ледяного покрова» при тридцатиградусной жаре – сейчас в соцсетях немало.



Как рассказал сегодня главный синоптик области, причиной стало столкновение тёплого и холодного фронтов над нашим регионом. В этом случае грозы, ветер до 20 метров в секунду и град - явления рядовые. В ближайшие сутки всё это может повториться, так как непогода в некоторых районах области задержится. Ближайшей ночью от +6 до +11, завтра днём до 28 градусов тепла.

Валерий Селихов, начальник Орловского центра Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «К 9 мая погода улучшится. Осадков в Орле мы не ожидаем. Температура также будет высокой 23 – 28 градусов».





Антон Киселёв

7 мая 2018 года







На главную страницу





