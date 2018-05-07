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В орловских Лужках в следующем году может появиться фермерский рынок

За разработку его дизайна взялись студенты ОГУ. Выбрать лучший из проектов пригласили, помимо заказчика, представителей торговой и промышленной палаты, сотрудников администрации города.

На месте заброшенного здания на улице 6-й Орловской дивизии может появиться фермерский рынок. Место притяжения - не только для жителей района, но и всего города. Поэтому с тем, каким будет его вид, доверили определять тем, кто способен на отважные архитектурные эксперименты.
Татьяна Сопова, старший преподаватель архитектурно - строительного института ОГУ им. Тургенева: «К нам пришел реальный заказчик, который сказал, то у него есть здание, выкупленное, и он хочет открыть фермерский рынок в районе станции Лужки. Он попросил студентов сделать интересный проект, который заинтересовал бы наших жителей».
Студенты подготовили семь вариантов. Это были как групповые, так и индивидуальные проекты. Над их разработкой трудились пятикурсники. За время обучения они уже накопили необходимый багаж знаний и чётко формулируют своё видение будущей ярмарки.

В проектах учтено всё: фасады и интерьеры, то, какими будут торговые места (а их в среднем в каждой из работ около 150), где появится офисная часть, на сколько машин спланирована парковка.

Расположение фермерского рынка - удачное. Совсем рядом объездная дорога. Ведь торговать там будут в основном приезжие жители области. Да и железнодорожная станция находится в пешей доступности. Если всё сложится так, как запланировано, то один из проектов, уже реализованным в жизнь, мы увидим до конца 2019 года.


Вадим Багринцев
7 мая 2018 года

 


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