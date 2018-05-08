Новости версия для печати Около 6 миллионов рублей городские власти планируют направить на благоустройство «Ботаники» Аукцион по выбору подрядчика завершится 25 мая.



Объем задач уже определен – парк необходимо расчистить от сорной травы и старых деревьев, высадить больше 200 саженцев, установить скамейки и урны, привести в порядок тротуар и бордюры, обустроить детскую площадку с игровым оборудованием. Кроме того территорию планируют оснастить торшерными опорами со светодиодными светильниками «Шар».





Мария Семак

8 мая 2018 года







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