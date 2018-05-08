Новости версия для печати На Орловщине завершается приемка оздоровительных лагерей к летнему сезону 308 уже учреждений получили санитарно-эпидемиологические заключения, - сообщили в Роспотребнадзоре.



Специалисты ведомства проводят аттестацию персонала. Завершается работа по заключению договоров на проведение лабораторных обследований персонала пищеблоков на носительство острых кишечных инфекций вирусной этиологии.



Всего в этом году будут работать 12 загородных оздоровительных учреждений, два санатория, 333 лагеря с дневным пребыванием и шести палаточных городков. Предполагается, что в них отдохнет 28 тысяч детей.





Мария Семак

8 мая 2018 года







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