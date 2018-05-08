Новости версия для печати В Орле началась подготовка к «Велодню — 2018» Традиционно целью акции является популяризация здорового и активного образа жизни, позиционирование велосипеда в качестве экологической альтернативы автомобилю.



Массовый заезд любителей двухколесного транспорта, в котором могут принять участие все желающие, пройдет 20 мая.



С 11:00 на площади Ленина начнется регистрация участников и развлекательная программа с возможностью выиграть ценные призы от партнеров Велодня.



В 13:30 велосипедисты выдвинутся из точки сбора по следующему маршруту: пл. Ленина — ул. Максима Горького — ул. 60 лет Октября — ул. Герцена — ул. Московская — ул. Гостиная — ул. Карачевская — ул. 1-я Посадская — ул. Тургенева — ул. Брестская — ул. Максима Горького. Обратно на площадь Ленина участники акции вернутся к 14.30. Здесь будут подведены итоги гонки и определены лучшие велосипедисты, сообщает сайт горадминистрации.



В день проведения акции, 20 мая, с 13.30 до 14.30 будет запрещено движение по маршруту следования колонны велосипедистов.





Орловское Информбюро

8 мая 2018 года







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