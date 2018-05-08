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Главное событие для всей страны

Сегодня в Андреевском зале Кремля прошла церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Путина. На инаугурацию прибыли 5 тысяч человек. Политологи отмечают, что это в два раза больше, чем обычно. Среди гостей церемонии был и корреспондент ГТРК «Орел» Вадим Багринцев.

Вадим Багринцев, корреспондент: «На инаугурации присутствовала довольно представительная делегация Орловской области. Это и временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков, и председатель Облсовета Леонид Семенович Музалевский, доверенные лица, волонтеры. Я видел в одном из залов старца Илия. Правда, находились мы, можно сказать, в разных локациях, согласно приглашениям. Иван Яковлевич Мосякин присутствовал в Георгиевском зале, руководитель орловских волонтеров Маргарита Прокохина – в Александровском. Мне посчастливилось присутствовать в Андреевском зале. Кстати, именно здесь присягу президента РФ давал Владимир Владимирович Путин». 
Своими впечатлениями поделились и первые лица региона. Они тоже сегодня были в Кремле. Врио губернатора Андрей Клычков нам рассказал, что он впервые принимал участие в инаугурации президента.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Очень торжественное мероприятие, которое прошло по всем канонам. Мы, ожидая президента, пообщались, многие обменялись мнениями, кто и что ожидает, но уже услышав от президента в его выступлении, после принятия присяги, такие цели как выстраивание более тесного диалога с обществом, более чуткого отношения к проблемам, понимаешь, действительно, что это отрадно. Потому что сегодня, работая в регионе, видишь, что необходимо более оперативно реагировать, казалось бы, на мелкие вопросы, но из мелочей состоит вся наша жизнь. Но и самое главное – президентом определены, в том числе, и сложные моменты в развитии нашей экономики. Но, не взирая на их наличие, поставлены цели по преодолению, в том числе выстраивать диалог с обществом, поиск новых форм развития. Отрадно, что президент доверил мне в регионе проводить эту политику. И сейчас будут новые указы по итогам послания президента Федеральному Собранию, мы, я думаю, максимально к ним уже готовы и будем прилагать все усилия для их реализации». 
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Владимир Владимирович подтвердил еще раз векторы развития, о которых он говорил в Послании Федеральному Собранию: мы будем развивать экономику, социальную сферу, обратим внимание на муниципальные образования, за счет федеральных денежных средств будут созданы новые программы для развития сельских территорий и моногородов, и, что самое важное, это забота о человеке – это прежде всего хорошее образование, здравоохранение. Мне очень понравилась вот эта решимость. Он сказал: «Я убежден, что мы этого достигнем, и я убежден, что именно будет так». Приятно, что есть такой сильный лидер, который сегодня практически заставляет мировое сообщество считаться с Россией. Сильный лидер, сильная страна, сильная армия. И это очень важно». 
После присяги церемония переместилась на Соборную площадь, где прошел смотр парада Кремлевского полка.


Надежда Невматулина
7 мая 2018 года

 


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