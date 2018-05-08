Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- По главной площади с оркестром. Орловцы готовятся к 73-ей годовщине народного Праздника.



- 90 лет подряд на радиоволне – Орел. Сегодня – День Радио.



- Орловцы в Кремле. На главном событии страны.



- По чистым тенистым аллеям. Музейные работники привели в порядок Литературный квартал.



- Грянул майский град! Ждать ли повторения?



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Вести-Орёл

7 мая 2018 года







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