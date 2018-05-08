Новости версия для печати Болхов. Дорожный коллапс на Заречной улице В отличие от героев советского фильма, жители Заречной улицы в Болхове весне не рады. И бушуют в них отнюдь не высокие чувства, а нежелание мириться с суровой реальностью. Больше 10 лет дорогу по улице со знаменитым названием топят талые и подземные воды. Любой ремонт через считанные дни исчезает без следа.



От безысходности многодетная семья, проживающая на улице Заречной в Болхове, попыталась своими силами улучшить ситуацию и засыпать многочисленные ямы. Видео, на котором глава многодетной семьи вместе с одним из старших сыновей пытаются самостоятельно хоть как-то забить ямы на дороге, за три дня набрало в Интернете больше 18 тысяч просмотров. Марина Фролова, многодетная мать, жительница ул. Заречная, г. Болхов: «На машине никак не проехать. Люди оставляют здесь бамперы, защиту и все остальное. За ночь 4-5 машин постоянно здесь застревают. Скорую толкали». Марина Фролова, автор видео, рассказала, что ведёт переписку с мэрией Болхова уже больше десяти лет. Но добиться ремонта дороги так и не смогла.

Юлия Галата, жительница ул. Заречная, г. Болхов: «На велосипеде ребёнок не может прокатиться по улице. Просто даже погулять. Дети у нас не выходят, они за огородами играют, за домами. Потому что они все грязные приходят и мокрые». А лужи на этой улице стоят до середины лета, пока их не иссушит жара. Питаются они подземными водами – на 20 метрах дороги бьют сразу два ключа. В прошлом году, припомнили местные, администрация всё-таки выделила пару грузовиков щебня, и рабочие засыпали им самые сложные участки. Но практически сразу камень утоп во влажной земле.



По своим конубрям улица Заречная выводит к школе №2. Перед образовательным учреждением лужи и грязь также стоят до 30-градусной жары. И десятки детей каждый день возвращаются домой по колено в грязи.



К проблеме давно подключились и местные народные избранники. Один из депутатов болховского Горсовета сам проживает на Заречной. Однако и его действия и запросы результата не дали.

Владимир Шманев, депутат Болховского городского Совета народных депутатов: «В прошлом году по новой документации администрация города делала на текущий ремонт. Хотя текущий ремонт по этой улице явно не проходит. Тут нужно делать серьёзные капитальные затраты». В мэрии Болхова нам рассказали, что в 2017 году ремонт дороги на Заречной стоял в планах на этот год. Но теперь его перенесли на 2019-й. Потому что улицы, которые должны были быть отремонтированы в прошлом году, поздно получили финансирование и работы так и не начались.

Ирина Казакова, заместитель главы администрации г.Болхов: «Предварительная сметная стоимость этой дороги более 7 миллионов. Запланированы работы – это асфальтирование с щебенением». Видео, которое выложила в сеть Марина Фролова, стало криком о помощи. Ведь ремонт в 2019-м означает, что им, как и ещё 130 семьям, проживающим на Заречной, целый год придётся также выталкивать застрявшие автомобили соседей и самим засыпать ямы битым и кирпичом.









Антон Киселёв

8 мая 2018 года







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