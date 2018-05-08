Новости версия для печати Родственники получили награду своего предка Останки фашистского солдата, истлевший китель и Орден Красной Звезды в одном из карманов - такую находку, окутанную тайной, сделали белорусские поисковики во время работы на границе братской республики со Смоленской областью. Узнать правду помогли активисты поискового движения при Орловском филиале академии народного хозяйства и госслужбы.



По номеру ордена орловские студенты установили, что им в декабре 1941 года был награждён штурман 130-го бомбардировочного авиаполка Иван Иванович Смирнов. В одном из воздушных боёв лейтенант уничтожил 10 вражеских машин, за что и был представлен к награде. Но сегодня он числится не вернувшимся с боевого задания. Когда наши поисковики пытались установить родину героя, выяснилось, что деревня, где он родился, более не существует. Но все же корни нашлись. В Костромской области до сих пор живут потомки Ивана Ивановича Смирнова. Им и будет вручена награда предка в День Победы. Павел Меркулов, доктор исторических наук, директор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС: «9 мая они хотели бы на митинге вручить орден родственникам. Нашли дочь, сына, внучку. Внучка приедет из Москвы. В торжественной обстановке ей передадут реликвию там, на центральной площади». О том, как орден попал к бойцу вражеской армии, поисковики могут только предполагать. Ведь самолёт Ивана Ивановича Смирнова, на котором он отправился на последнее боевое задание, так и не был найден.





Антон Киселёв

8 мая 2018 года







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