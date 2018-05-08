Новости версия для печати В канун Дня Победы на мемориале «Убитая деревня» еще раз вспомнили тех, кого уничтожила война Эту деревню в Урицком районе Орловской области местные жители уже давно окрестили «Орловской Хатынью». В феврале 1942 года фашисты сожгли ее дотла. Теперь на этом месте память об этой трагедии хранят молчаливые камни, а над ними скорбными ударами бьют колокола.



За связь с партизанами фашисты сожгли заживо в родном доме местную жительницу Анастасию Макарову. А вместе с нею - и всю деревню. Когда началась война, жительнице Урицкого района Марии Федоровне Павловой было 13 лет. Ужасы оккупации она испытала на себе, и трагедию убитой деревни воспринимает как личную боль. Мария Павлова, «дитя войны», Почетный гражданин Урицкого района: «Мне так хотелось сегодня быть на этой священной земле, поклониться этим людям, которые были расстреляны. Немцы не жалели ни стариков, ни детей. Люди рассказывали, как матери детей выбрасывали из окон горящих домов, чтобы спасти, а немцы расстреливали».

Андрей Руднев, глава Архангельского сельского поселения: «Таких сожженных деревень в России – тысячи. И если мы не будем помнить, то у нас не будет Родины. Мы должны помнить и передавать эту память молодому поколению». На месте каждого сожженного дома в 1990 году появился безымянный камень, а в центре мемориала скульптура, изображающая двух женщин. Они обе погибли в том страшном огне. И молодое поколение - помнит. Вахту Памяти здесь несут ученики Первомайской районной средней школы. Для них, сегодняшних, это дело чести. Мемориал «Убитая деревня» считается народным, потому что построен был по замыслу и на средства неравнодушных людей и организаций. Кто побывал здесь хотя бы раз, уже никогда не сможет забыть эту трагедию. Так произошло с сотрудниками управления Росреестра. Надежда Кацура, руководитель Управления Росреестра по Орловской области: «Мы сделали на могиле мраморную плиту с фамилиями погибших жителей. И на двух из камней, которые символизируют сгоревший дом, мы установили памятные надписи, и в наших планах установить такие надписи на всех домах». На мемориале располагается и братское захоронение. Фашисты целую неделю не подпускали местных жителей к погибшим. Здесь покоятся останки шести человек, убитых в деревне, но фамилий выбито восемь. Двух женщин увезли тогда в Нарышкино, долго пытали, потом расстреляли. В память обо всех погибших у изголовья общей могилы жители посадили березы. Вот уже 76 лет каждую весну их трепетные кроны качаются под бой траурных колоколов.





Оксана Гранн

8 мая 2018 года







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