Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей ЦФО с Днем Победы

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среда
9.05.2018
9:38:11
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Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей ЦФО с Днем ПобедыВ поздравлении Алексея Гордеева говорится:
«Примите самые сердечные и теплые поздравления с великим праздником - Днем Победы!
9 мая - это священная дата для всех граждан нашей страны, ставшая символом героизма, верности Отечеству, любви к Родине и единства нашего народа.
Мы всегда будем бережно хранить память о подвигах наших предков и чтить воинов, беззаветно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, самоотверженно работавших для Победы, всех тех, кто поднимал страну из руин в послевоенное время.
Низкий поклон поколению победителей, сокрушивших фашизм и защитивших родную землю!
Ваш подвиг навсегда вписан в историю и является для всех нас примером героизма, вдохновляет на новые успехи, помогает достигать новых побед.
От всей души желаю крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!»
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