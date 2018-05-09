Новости версия для печати Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и жителей ЦФО с Днем Победы В поздравлении Алексея Гордеева говорится:



«Примите самые сердечные и теплые поздравления с великим праздником - Днем Победы!

9 мая - это священная дата для всех граждан нашей страны, ставшая символом героизма, верности Отечеству, любви к Родине и единства нашего народа.



Мы всегда будем бережно хранить память о подвигах наших предков и чтить воинов, беззаветно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, тружеников тыла, самоотверженно работавших для Победы, всех тех, кто поднимал страну из руин в послевоенное время.



Низкий поклон поколению победителей, сокрушивших фашизм и защитивших родную землю!



Ваш подвиг навсегда вписан в историю и является для всех нас примером героизма, вдохновляет на новые успехи, помогает достигать новых побед.



От всей души желаю крепкого здоровья, добра, благополучия и мирного неба над головой!»





Орловское Информбюро

9 мая 2018 года







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