Новости версия для печати Вячеслав Володин: «Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто спас нашу страну и мир от угрозы нацизма» Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин поздравил главу Орловской области с Днем Победы.



Поздравляю Вас с Днем Победы!

Это священный праздник для каждого из нас, символ национального триумфа и сплоченности нашего народа. Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто спас нашу страну и мир от угрозы нацизма, подарил всему человечеству мирное будущее.

Желаю Вам здоровья, успехов и всего самого доброго.



С уважением,

Председатель Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

В. В. Володин





Орловское Информбюро

9 мая 2018 года







На главную страницу





