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среда
9.05.2018
9:38:34
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Вячеслав Володин: «Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто спас нашу страну и мир от угрозы нацизма»Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин поздравил главу Орловской области с Днем Победы.
Поздравляю Вас с Днем Победы!
Это священный праздник для каждого из нас, символ национального триумфа и сплоченности нашего народа. Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто спас нашу страну и мир от угрозы нацизма, подарил всему человечеству мирное будущее.
Желаю Вам здоровья, успехов и всего самого доброго.
С уважением,
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
В. В. Володин
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