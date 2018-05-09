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Валентина Матвиенко: «Великая Победа – символ нашего национального единства и воинской славы России»

От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!



9 мая 1945 года – священная дата в отечественной истории на все времена. В памяти народной навсегда останутся мужество, стойкость, патриотизм героев Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем, прошел тяжелые испытания на фронте и в тылу, освободил мир от фашизма, принес Отечеству свободу и независимость. Великая Победа – символ нашего национального единства и воинской славы России.



Желаю Вам и Вашим близким мира, добра и благополучия!

С уважением,

Председатель Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации

В. И. Матвиенко