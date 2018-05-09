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среда
9.05.2018
9:38:14
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Валентина Матвиенко: «Великая Победа – символ нашего национального единства и воинской славы России»Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила главу Орловской области с Днем Победы.
От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!
9 мая 1945 года – священная дата в отечественной истории на все времена. В памяти народной навсегда останутся мужество, стойкость, патриотизм героев Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем, прошел тяжелые испытания на фронте и в тылу, освободил мир от фашизма, принес Отечеству свободу и независимость. Великая Победа – символ нашего национального единства и воинской славы России.
Желаю Вам и Вашим близким мира, добра и благополучия!
С уважением,
Председатель Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
В. И. Матвиенко
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