Новости версия для печати Сегодня орловский областной суд начал рассматривать апелляцию бывших сотрудников полиции Доброхвалова и Борисова Они осуждены к пяти и четырем с половиной годам лишения свободы соответственно.



В марте орловский районный суд признал бывших БЭПовцев виновными в покушении на мошенничество. Фигуранты были задержаны у парка Горки при получении первой части четырехмиллионной взятки, которую, как выяснил суд, предприимчивые офицеры запросили с орловского бизнесмена, обещая «прикрыть» уголовное дело, затрагивающее его интересы. Защита осужденных подала апелляцию, ее рассматривает коллегия по уголовным делам орловского областного суда.





Иван Суверин

8 мая 2018 года







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