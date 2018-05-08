Новости версия для печати В преддверии праздника Победы главный полицейский Орловской области лично поздравляет участников войны из числа бывших милиционеров Уже стало доброй традицией в преддверии одного из главных праздников – Дня Победы в Великой Отечественной войне не только посещать ветеранов на дому, или приглашать их в гости в родное ведомство.



Кроме того, ветеранам были отправлены поздравительные открытки, подписанные начальником регионального УМВД генерал-майором полиции Юрием Савенковым.



В этих посланиях руководитель ведомства от себя лично и от всех сотрудников орловской полиции поздравляет старших коллег с Великой Победой. Всего было направлено более 250 открыток, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

8 мая 2018 года







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