В преддверии праздника Победы главный полицейский Орловской области лично поздравляет участников войны из числа бывших милиционеров

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вторник
8.05.2018
17:48:38
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В преддверии праздника Победы главный полицейский Орловской области лично поздравляет участников войны из числа бывших милиционеровУже стало доброй традицией в преддверии одного из главных праздников – Дня Победы в Великой Отечественной войне не только посещать ветеранов на дому, или приглашать их в гости в родное ведомство.
Кроме того, ветеранам были отправлены поздравительные открытки, подписанные начальником регионального УМВД генерал-майором полиции Юрием Савенковым.
В этих посланиях руководитель ведомства от себя лично и от всех сотрудников орловской полиции поздравляет старших коллег с Великой Победой. Всего было направлено более 250 открыток, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
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