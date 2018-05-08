Новости версия для печати В Орле открылась выставка орловского художника-графика Сергея Грецова Выставка открылась в фойе филиала среднерусского института управления РАНХиГС.



На выставке, приуроченной к Дню Победы, представлены серия портретов ветеранов, батальные сцены. Одна из последних работ - жанровая картина о подвиге артиллериста Сиротинина. Несмотря на то, что автору работ чуть за 40, тема войны волнует его всю жизнь. Оба его деда воевали.

Сергей Грецов, член Союза художников России: «Видимо что-то передается по нашему ДНК, что хочется эту тему поднимать, не забывать. Честно говоря, в душе с каждым годом возникает чувство, что мы им что-то недодали – это поколению, я считаю, великих людей». Кроме того, буквально на днях Сергей Грецов стал победителем конкурса на лучший эскиз юбилейной медали «К 75-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков». Наградная комиссия признала его работу лучшей.

Сергей Грецов, член Союза художников России: «Было желание сделать такое, чтобы за мою родину, за Орловщину было не стыдно, и в будущем – за себя. И хотелось, чтобы такой подарок достался моей бабушке, и, может быть ей вручат, так как это юбилейная медаль. Моя бабушка пережила оккупацию, видела немцев, видела много смертей». Работы о Великой Отечественной войне, написанные простым карандашом, не раз отмечались на выставках и конкурса. Сергей Грецов - участник 30 российских и международных выставок. Его работы отличаются духовностью, чистотой, очень ярким и светлым восприятием мира. За каждым его портретом стоит человек с большой буквы.





Эва Стасюлевич

8 мая 2018 года







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