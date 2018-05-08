В Орле открылась выставка орловского художника-графика Сергея Грецова

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В Орле открылась выставка орловского художника-графика Сергея ГрецоваВыставка открылась в фойе филиала среднерусского института управления РАНХиГС.
На выставке, приуроченной к Дню Победы, представлены серия портретов ветеранов, батальные сцены. Одна из последних работ - жанровая картина о подвиге артиллериста Сиротинина. Несмотря на то, что автору работ чуть за 40, тема войны волнует его всю жизнь. Оба его деда воевали.
Кроме того, буквально на днях Сергей Грецов стал победителем конкурса на лучший эскиз юбилейной медали «К 75-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков». Наградная комиссия признала его работу лучшей.
Сергей Грецов, член Союза художников России: «Видимо что-то передается по нашему ДНК, что хочется эту тему поднимать, не забывать. Честно говоря, в душе с каждым годом возникает чувство, что мы им что-то недодали – это поколению, я считаю, великих людей».
Работы о Великой Отечественной войне, написанные простым карандашом, не раз отмечались на выставках и конкурса. Сергей Грецов - участник 30 российских и международных выставок. Его работы отличаются духовностью, чистотой, очень ярким и светлым восприятием мира. За каждым его портретом стоит человек с большой буквы.
Сергей Грецов, член Союза художников России: «Было желание сделать такое, чтобы за мою родину, за Орловщину было не стыдно, и в будущем – за себя. И хотелось, чтобы такой подарок достался моей бабушке, и, может быть ей вручат, так как это юбилейная медаль. Моя бабушка пережила оккупацию, видела немцев, видела много смертей».