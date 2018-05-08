В Орле были похищены флаги, украшавшие улицу к 9 мая

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вторник
8.05.2018
17:48:00
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В Орле были похищены флаги, украшавшие улицу к 9 маяПохитители были установлены сотрудниками полиции.
В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что трое неизвестных молодых людей вынимают из подставки, расположенной на перекрестке ул. Октябрьская – ул. Игнатова, металлические крепления с флагами, размещенными для украшения города (Государственными флагами РФ не являются).
На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили отсутствие флагов. Лица, причастные к инциденту, покинули место происшествия.
Полицейские обследовали дворы близлежащих домов и улицы, также проверили гаражные кооперативы и места сдачи металлического лома.
На территории одного из ГСК в гараже, приспособленном для приема металлов, полицейские обнаружили флагштоки. Там же присутствовали трое молодых людей. При них находились и похищенные флаги.
В отношении владельца гаража сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 14.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения».
Молодые люди оказались тремя местными жителями 16, 17 и 19 лет. Их доставили в УМВД России по городу Орлу для разбирательства. Также в полицию прибыли и законные представители несовершеннолетних участников инцидента. У молодых людей и их родителей были взяты объяснения.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Стоимость похищенного имущества составляет порядка трех тысяч рублей. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в пресс-служба УМВД России по Орловской области.
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