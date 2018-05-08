Новости версия для печати В Орловском музыкальном колледже прошел большой концерт для ветеранов Великой Отечественной войны Студенты и преподаватели вместе выступили на сцене.



Каждое отделение учебного заведения преподнесло собственный музыкальный подарок. Номера для концерта отобрали еще в прошлом месяце.

Алла Егорова, директор музыкального колледжа: «В апреле этого года в стенах Орловского музыкального колледжа прошел фестиваль «Дороги Победы», который студенты и преподаватели нашего учебного заведения посвятили 75-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков. И теперь прошел концерт, на который мы пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, где прозвучали лучшие песни, лучшие номера из прошедшего фестиваля». В концерте прозвучали песни Блантера, Тухманова, Пахмутовой, Дербенко, особенно любимые старшим поколением. В концертный зал колледжа пригласили детей ветеранов войны, старейших преподавателей и всех, кто любит классическую музыку и песни военных лет.





Эва Стасюлевич

8 мая 2018 года







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