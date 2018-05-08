Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
8.05.2018
17:47:56
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле прошел митинг памяти, посвященный 73-й годовщине Победы

Над домом № 5 по площади Мира водрузили дубликат Красного флага.

Почетными гостями митинга памяти, который прошел в сквере Танкистов, стали ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели, жители областного центра.

Наш корреспондент Анна Вайсергисер пообщалась с ветеранами и узнала, что они сейчас ценят больше всего.

«Боевое крещение» Лидия Викторовна Горянчикова прошла шестнадцатилетней девчонкой при освобождении Брянска. В годы Великой Отечественной работала авиационным техником, после освоила профессию учителя математики.
Лидия Горянчикова, ветеран ВОВ: «Вспоминается вся жизнь, прожитая в армии, а пришлось мне пройти от Москвы и даже за Берлин 80 километров. Так что всего видели, а сейчас, конечно, только радость!»
Рядом с Лидией Викторовной Николай Яковлевич Дышловой. Вся грудь ветерана – в медалях. За одну из них, самую ценную, пришлось «повоевать» уже в мирное время. Медаль «За Отвагу» он потерял во время похода от Праги до Молдавии, вернуть удалось лишь в 2013 году. Сейчас, говорит, для него важное всего - чтобы помнили.
Николай Дышловой, ветеран ВОВ: «В какой-то мере этот праздник придает нам веру, чтобы прожить дольше. Безусловно, это своего рода гордость за то, что нас не забывают».
Забыть - невозможно! В Орловской области за годы войны погибли сотни тысяч человек. Им от потомков – низкий поклон. И чтобы показать свое уважение защитникам Родины, орловцы пройдут завтра в колонне Бессмертного полка.

А сегодня, 8 мая, на легендарном здании на площади Мира был водружен дубликат Красного флага Победы, который 5 августа 1943 года подняли над Орлом воины-разведчики Василий Образцов и Иван Санько.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Прежде всего, нужно поклониться перед ветеранами. Мы через 73 года понимаем, что ветераны от нас уходят, но сегодня мы в долгу перед теми людьми, кто дал нам завет на все времена - любить и защищать свою Родину».
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Более 460 тысяч солдат и офицеров погибли, освобождая Орловщину. Здесь находится более 870 воинских захоронений. Это говорит о том, что действительно каждая пядь земли действительно полита кровью. Это говорит о том, что мы победили фашизм – победил именно русский народ, русский солдат».
У братской могилы в сквере Танкистов по традиции состоялся молебен о тех, чей подвиг бессмертен, кто погиб за свободу своей Родины. Горожане, представители власти и, конечно, сами ветераны почтили память всех погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания. К памятнику Героям-танкистам и к братской могиле возложили цветы.


Анна Вайсергисер
8 мая 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта