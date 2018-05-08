Новости версия для печати В Орле прошел митинг памяти, посвященный 73-й годовщине Победы Над домом № 5 по площади Мира водрузили дубликат Красного флага.



Почетными гостями митинга памяти, который прошел в сквере Танкистов, стали ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели, жители областного центра.



Наш корреспондент Анна Вайсергисер пообщалась с ветеранами и узнала, что они сейчас ценят больше всего.



«Боевое крещение» Лидия Викторовна Горянчикова прошла шестнадцатилетней девчонкой при освобождении Брянска. В годы Великой Отечественной работала авиационным техником, после освоила профессию учителя математики.

Лидия Горянчикова, ветеран ВОВ: «Вспоминается вся жизнь, прожитая в армии, а пришлось мне пройти от Москвы и даже за Берлин 80 километров. Так что всего видели, а сейчас, конечно, только радость!» Рядом с Лидией Викторовной Николай Яковлевич Дышловой. Вся грудь ветерана – в медалях. За одну из них, самую ценную, пришлось «повоевать» уже в мирное время. Медаль «За Отвагу» он потерял во время похода от Праги до Молдавии, вернуть удалось лишь в 2013 году. Сейчас, говорит, для него важное всего - чтобы помнили.

Николай Дышловой, ветеран ВОВ: «В какой-то мере этот праздник придает нам веру, чтобы прожить дольше. Безусловно, это своего рода гордость за то, что нас не забывают». Забыть - невозможно! В Орловской области за годы войны погибли сотни тысяч человек. Им от потомков – низкий поклон. И чтобы показать свое уважение защитникам Родины, орловцы пройдут завтра в колонне Бессмертного полка.



А сегодня, 8 мая, на легендарном здании на площади Мира был водружен дубликат Красного флага Победы, который 5 августа 1943 года подняли над Орлом воины-разведчики Василий Образцов и Иван Санько.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Прежде всего, нужно поклониться перед ветеранами. Мы через 73 года понимаем, что ветераны от нас уходят, но сегодня мы в долгу перед теми людьми, кто дал нам завет на все времена - любить и защищать свою Родину». Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Более 460 тысяч солдат и офицеров погибли, освобождая Орловщину. Здесь находится более 870 воинских захоронений. Это говорит о том, что действительно каждая пядь земли действительно полита кровью. Это говорит о том, что мы победили фашизм – победил именно русский народ, русский солдат». У братской могилы в сквере Танкистов по традиции состоялся молебен о тех, чей подвиг бессмертен, кто погиб за свободу своей Родины. Горожане, представители власти и, конечно, сами ветераны почтили память всех погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания. К памятнику Героям-танкистам и к братской могиле возложили цветы.





Анна Вайсергисер

8 мая 2018 года







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