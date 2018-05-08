Новости версия для печати В мэрии Орла состоялся прием журналистов с церемонией награждения представителей орловских СМИ Праздничное мероприятие прошло 7 мая.



За активную работу по информированию жителей о процедурах отбора для благоустройства общественных территорий и утверждения плана развития областного центра на текущий год, за большую разъяснительную работу по социально-значимым проектам мэр Орла Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский наградили орловских журналистов Почетными грамотами администрации города Орла.



Среди награжденных были корреспонденты и редакторы ГТРК «Орел».





Орловское Информбюро

8 мая 2018 года







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