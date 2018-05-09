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В Орле прошли 13-е Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту

Более 80 спортсменов из Ленинградской, Брянской, Курской, Липецкой и Орловской областей встретились вместе, чтобы не только завоевать медали, но и показать свои личные рекорды.

Как и положено, соревнования начались  с приветствия участников  и гимна  России. На  всероссийские соревнования по прыжкам в высоту в Орел спортсмены всегда приезжают  с «олимпийским настроем».
Владимир Мельников, заслуженный тренер России, главный судья соревнований: «Многие здесь могут не стать победителями или призерами, но они могут показать свои личные рекорды.   Наши соревнования являются трамплином для дальнейших соревнований».
Главный судья соревнований секрет успеха не скрывает: только работая на тренировках, можно достичь больших высот. Кстати, спортсменам предстояло   прыгнуть несколько раз, каждый раз увеличивая высоту. 
 
Поддержать спортсменов пришла и знаменитый тренер, участница двух олимпиад Валентина Тихомирова. Она-то точно знает, что спорт покорятся сильным. 
Валентина Тихомирова, чемпионка Европы, пятикратная чемпионка СССР, рекордсменка Советского Союза в многоборье: «Самое лучшее – это попасть на Олимпийские игры. Но для того, чтобы попасть туда, нужно трудиться, иметь огромное желание и главное – не сворачивать в сторону, а идти прямо, тогда - получится».
Победители,  в числе которых были и орловцы, поучили не только кубки, но и сделали еще один «прыжок» - к заветной поездке в Токио в 2020 году.
 





Юлия Опанасюк
8 мая 2018 года

 


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