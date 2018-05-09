Новости версия для печати

В Орле прошли 13-е Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту

Как и положено, соревнования начались с приветствия участников и гимна России. На всероссийские соревнования по прыжкам в высоту в Орел спортсмены всегда приезжают с «олимпийским настроем».

Владимир Мельников, заслуженный тренер России, главный судья соревнований: «Многие здесь могут не стать победителями или призерами, но они могут показать свои личные рекорды. Наши соревнования являются трамплином для дальнейших соревнований».

Главный судья соревнований секрет успеха не скрывает: только работая на тренировках, можно достичь больших высот. Кстати, спортсменам предстояло прыгнуть несколько раз, каждый раз увеличивая высоту.

Поддержать спортсменов пришла и знаменитый тренер, участница двух олимпиад Валентина Тихомирова. Она-то точно знает, что спорт покорятся сильным.

Валентина Тихомирова, чемпионка Европы, пятикратная чемпионка СССР, рекордсменка Советского Союза в многоборье: «Самое лучшее – это попасть на Олимпийские игры. Но для того, чтобы попасть туда, нужно трудиться, иметь огромное желание и главное – не сворачивать в сторону, а идти прямо, тогда - получится».

Победители, в числе которых были и орловцы, поучили не только кубки, но и сделали еще один «прыжок» - к заветной поездке в Токио в 2020 году.