Новости версия для печати Владимир Путин: «Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, спасших мир от нацизма» Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Орловской области с Днем Победы.



Уважаемый Андрей Евгеньевич!

Поздравляю Вас с Днём Победы - самым дорогим, священным для нашего народа праздником.

Мы гордимся величием подвига отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Отечества, спасших мир от нацизма. Их вера в правое дело, любовь к Родине всегда будут для нас образцом нравственности, патриотизма, духовной крепости.

Желаю Вам успехов и всего наилучшего.



Президент Российской Федерации

В. В. Путин





Орловское Информбюро

9 мая 2018 года







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