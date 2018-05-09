Сегодня – День Победы

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среда
9.05.2018
9:38:05
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Сегодня – День ПобедыЭто один из самых важных праздников в России.
День Победы в войне над фашистской Германией отмечается в России, бывших советских республиках и многих странах Европы.
Важность этого исторического события с каждым прошедшим годом только возрастает.
Великая Отечественная война является частью Второй мировой войны. Разгромив врага на своей территории, советские войска освободили от фашизма всю Европу. 1 мая 1945 года над куполом Рейхстага взвилось красное Знамя Победы.
С 2005 года за несколько дней до Дня Победы стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
В честь Великой Победы каждый год 9 мая на Красной площади в Москве проходит праздничный парад.
В этот день также проходит всероссийская акция памяти «Бессмертный полк» — шествие, участники которого несут портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В течение всего дня ветераны получают поздравления. К памятникам боевой славы, мемориалам, братским могилам возлагаются венки и цветы, выставляются почетные караулы. В церквях и храмах России проводятся поминальные службы. В определенное время все радиостанции и телеканалы проводят торжественно-траурную Минуту молчания. В этот момент замолкает вся страна, отдавая дань памяти всем погибшим в той страшной войне.
Завершается этот день праздничным салютом.
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