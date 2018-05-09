Новости версия для печати Сегодня – День Победы Это один из самых важных праздников в России.



День Победы в войне над фашистской Германией отмечается в России, бывших советских республиках и многих странах Европы.



Важность этого исторического события с каждым прошедшим годом только возрастает.

Великая Отечественная война является частью Второй мировой войны. Разгромив врага на своей территории, советские войска освободили от фашизма всю Европу. 1 мая 1945 года над куполом Рейхстага взвилось красное Знамя Победы.



С 2005 года за несколько дней до Дня Победы стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.



В честь Великой Победы каждый год 9 мая на Красной площади в Москве проходит праздничный парад.

В этот день также проходит всероссийская акция памяти «Бессмертный полк» — шествие, участники которого несут портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.



В течение всего дня ветераны получают поздравления. К памятникам боевой славы, мемориалам, братским могилам возлагаются венки и цветы, выставляются почетные караулы. В церквях и храмах России проводятся поминальные службы. В определенное время все радиостанции и телеканалы проводят торжественно-траурную Минуту молчания. В этот момент замолкает вся страна, отдавая дань памяти всем погибшим в той страшной войне.



Завершается этот день праздничным салютом.





Орловское Информбюро

9 мая 2018 года







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