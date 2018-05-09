Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- История нашего подвига – в сердцах потомков. Сегодня над Орлом вновь взметнулся дубликат Знамени Победы.



- Советский Орден в кармане немецкого кителя. Тайну находки белорусских поисковиков раскрыли в Орле.



- Приговор – на обжалование. Сегодня началось рассмотрение апелляции по делу двух бывших полицейских.



- На страже лесопарковой зоны – паукообразные. Более пятидесяти орловцев уже обратились к врачам.



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Вести-Орёл

8 мая 2018 года







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