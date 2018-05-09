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Орловские мотоциклисты совместно с ГИБДД совершили мотопробег, посвященный 73-й годовщине Победы

9 мая представители мотосообщества города Орла и сотрудники Госавтоинспекции почтили память воинов Великой Отечественной войны мотопробегом, посвященным 73-й годовщине Победы.

Безопасность мотопробега обеспечивали сотрудники ГИБДД, которые перед началом мероприятия провели инструктаж по прохождению мотоколонны, проверили наличие у всех водителей и пассажиров необходимых документов и мотошлемов.

С благами и георгиевскими лентами байкеры, в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции, проследовали по центральным улицам города к скверу Танкистов. Здесь они отдали дань памяти защитникам города Орла, торжественно возложив цветы и венки у братской могилы, почтили память павших воинов минутой молчания.

Затем мотоколонна выдвинулась в Болховский район к Кривцовскому мемориалу, где также были возложены венки и цветы в память о подвиге советских воинов, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.