Новости версия для печати Улицы Орла украсили новые остановочные павильоны Сами павильоны и скамейки украшены коваными элементами.



Конструкции установлены пока на пяти остановках: на ул. 1-й Посадской (у администрации Заводского района), 8-го Марта (рядом с магазином «Пятерочка»), Московской (рядом с городской поликлиникой №1) и на площади Карла Маркса (по обе стороны дороги). Как уточнил зам. главы администрации города Орла Николай Ванифатов, в ближайшее время будут благоустроены еще несколько городских остановок.





Орловское Информбюро

10 мая 2018 года







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