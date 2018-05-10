Новости версия для печати Новые сотрудники орловской службы судебных приставов приняли присягу Пятеро новобранцев поклялись хранить верность Отечеству и достойно выполнять свой долг.



Обещание стоять на страже закона и справедливости дали и семь воспитанников кадетского класса. Он был организован в октябре прошлого года по инициативе орловской службы судебных приставов. По уже сложившейся традиции молодое пополнение торжественную клятву произносило в особом месте - военно-историческом музее.





Оксана Гранн

10 мая 2018 года







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