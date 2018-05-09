Во Всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие 17 тысяч орловцев

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среда
9.05.2018
21:09:43
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Во Всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие 17 тысяч орловцевУже в шестой раз жители Орла с портретами родственников-фронтовиков прошли по улицам Максима Горького, Брестская, Тургеневскому мосту, первой Посадской, Карачевской, Гостиной, Красному мосту до сквера Танкистов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.
Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков принял участие в акции вместе со своей семьёй. На портрете, который он нес, его дедушка по материнской линии, Андрей Андреевич Чёрный, служивший танкистом, и бабушка – Клара Харлампиевна Чёрная.
Глава администрации города Орла участвовал в шествии вместе с супругой. Александр Муромский пронес портрет своего дедушки.
В сквере Танкистов была организована выставка оружия времен Великой Отечественной войны. На полевой кухне всех желающих угощали солдатской кашей.
Акция «Бессмертный полк» на Орловщине получит еще одно продолжение. В Орле будет создан штаб по установлению истории всех, кто пропал без вести на фронтах Великой Отечественной.
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