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Во Всероссийской акции «Бессмертный полк» приняли участие 17 тысяч орловцев

Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков принял участие в акции вместе со своей семьёй. На портрете, который он нес, его дедушка по материнской линии, Андрей Андреевич Чёрный, служивший танкистом, и бабушка – Клара Харлампиевна Чёрная.



Глава администрации города Орла участвовал в шествии вместе с супругой. Александр Муромский пронес портрет своего дедушки.



В сквере Танкистов была организована выставка оружия времен Великой Отечественной войны. На полевой кухне всех желающих угощали солдатской кашей.

Акция «Бессмертный полк» на Орловщине получит еще одно продолжение. В Орле будет создан штаб по установлению истории всех, кто пропал без вести на фронтах Великой Отечественной.