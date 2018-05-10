Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:40 на телеканале «Россия».



- Их подвиг действительно бессмертен. Десятки тысяч людей по всей Орловской области прошли с портретами наших героев. - В День Победы - молитвы о мире. В городе церквей Болхове молились о воинах. - Орёл закружился в вальсе победы. - Горожане отмечают праздник на главной площади.

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Вести-Орёл

9 мая 2018 года







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