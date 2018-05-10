Новости версия для печати За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 8 нетрезвых водителей Тестирование показало, что пятеро из них управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.



Два водителя отказались проходить освидетельствование, что приравнивается к нарушению. Один водитель привлечен повторно, т.е. в отношении него рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ.





Орловское Информбюро

10 мая 2018 года







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