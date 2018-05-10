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В Орловской области двое детей выпали из окон

Следственный комитет проводит доследственные проверки по этим фактам. Оба случая произошли в мае этого года.

Один случай произошел в Ливенском районе. Там двухгодовалый мальчик выпал из окна второго этажа квартиры, получив тяжкие телесные повреждения в виде переломов костей черепа. В настоящее время пострадавший ребенок находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Второй случай произошел в Советском районе города Орла. Здесь четырехлетний ребенок выпал из окна балкона квартиры, расположенной на первом этаже. Малыш с травмами и ушибами также был госпитализирован.

Предварительно установлено, что родители надлежащим образом не обеспечили безопасность детей, поскольку оба мальчика беспрепятственно проникли к распахнутым окнам, на которых были установлены москитные сетки без специальных ограничителей.

По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения, сообщает сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области.


Орловское Информбюро
10 мая 2018 года

 


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