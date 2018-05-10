В Орловской области двое детей выпали из окон

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четверг
10.05.2018
11:22:51
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В Орловской области двое детей выпали из оконСледственный комитет проводит доследственные проверки по этим фактам. Оба случая произошли в мае этого года.
Один случай произошел в Ливенском районе. Там двухгодовалый мальчик выпал из окна второго этажа квартиры, получив тяжкие телесные повреждения в виде переломов костей черепа. В настоящее время пострадавший ребенок находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.
Второй случай произошел в Советском районе города Орла. Здесь четырехлетний ребенок выпал из окна балкона квартиры, расположенной на первом этаже. Малыш с травмами и ушибами также был госпитализирован.
Предварительно установлено, что родители надлежащим образом не обеспечили безопасность детей, поскольку оба мальчика беспрепятственно проникли к распахнутым окнам, на которых были установлены москитные сетки без специальных ограничителей.
По результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения, сообщает сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области.
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