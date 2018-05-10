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В период со 8 по 10 мая на территории Орловской области было зарегистрировано 35 ДТП

Из них три ДТП с пострадавшим, в результате два человека получили телесные повреждения, один человек погиб.

8 мая в 13:53 водитель, управляя а/м «КАМАЗ», двигался по автодороге Орел-Тамбов
и в районе 65 километра не выбрал безопасной дистанции до впереди движущегося и остановившегося автомобиля «ВАЗ-211440» и допустил столкновение с данным транспортным средством. В результате ДТП водитель а/м «ВАЗ» получил телесные повреждения и был доставлен в Покровскую ЦРБ.

8 мая в 22:35 водитель, управляя т/с «Скания», двигался по автодороге М-2 «Крым» и в районе 316 километра совершил наезд на пешехода, который по предварительным данным находился на проезжей части в темное время суток вне населенного пункта без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и каретой скорой помощи доставлен в ЦРБ г. Мценска, где позже скончался.

9 мая в 19:45 из больницы им. Семашко поступила информация о том, что к ним за медицинской помощью обратился гражданин с телесными повреждениями, назначено амбулаторное лечение. В ходе проверки по данному факту было установлено, что 9 мая в 17:50 водитель, управляя «Мицубиси Лансер», двигался по ул. 3-й Курской и при повороте налево на ул. 5-го Августа произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.


Орловское Информбюро
10 мая 2018 года

 


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