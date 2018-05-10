Новости версия для печати Орел отметил День Победы После парада и шествия «Бессмертного полка» праздник переместился в парки и скверы.



По традиции главными площадками гуляний орловцев стали Городской и Детский парки. Здесь были подготовлены праздничные программы.



Вечером десятки орловских пар закружились в «Вальсе Победы» на площади у Александровского моста. На главной площади Орла прошел концерт, посвященный Дню Победы. В 10 часов вечера небо над городом окрасил праздничный салют.



Праздничные торжества развернулись и во всех районах области.





Всеволод Трифонов

10 мая 2018 года







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