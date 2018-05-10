Новости версия для печати Сегодня утром под Орлом в результате ДТП пострадали два человека Авария случилась на 21-м километре автодороги Орел-Ефремов.



В аварию были вовлечены два автомобиля марки «ВАЗ» 4-й и 8-й моделей. По предварительным данным водитель «четверки», пытаясь вернуться в свою полосу после обгона, задел попутно идущую «Ладу» 8-й модели. В результате ДТП «восьмерка» потеряла управление и опрокинулась в кювет, в ней пострадали два пассажира.





Иван Суверин

10 мая 2018 года







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