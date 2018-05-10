Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
10.05.2018
16:15:32
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Детская шалость могла стать причиной возгорания в высотном жилом доме в Орле

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Но, благодаря оперативной и слаженной работе, обошлось без пострадавших.

Пожилая хозяйка квартиры на пятом этаже дома № 75 по улице Октябрьской, говорят в МЧС, совершила сразу две ошибки: во-первых, оставила без присмотра не в меру деятельного четырехлетнего внука, а во-вторых, не сразу сообщила о пожаре в службу спасения. Как рассказала пострадавшая, ребенок сообщил, что загорелось массажное кресло. Женщина пыталась потушить возгорание самостоятельно, но синтепоновые подушки кресла вспыхнули мгновенно. В итоге прибывшим к месту ЧП огнеборцам пришлось бороться с уже развившимся пожарам, который успел охватить единственную комнату квартиры целиком.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. В ходе проведения разведки пожарными подразделениями с места пожара была спасена хозяйка дома со своим четырехлетним внуком. По словам хозяйки квартиры, она находилась на кухне, в зале находился ее четырехлетний внук, который и сообщил бабушке, что случилось возгорание в результате того, что он ремонтировал электророзетку».
Соседям погорельцев пришлось спешно покинуть свои квартиры. Многие успели вынести лишь самое дорогое – детей.
 
В МЧС говорят: если бы в подъезде не сработала пожарная автоматика, соседям и жильцам верхних этажей пришлось бы по-настоящему туго.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Хотелось бы положительно отметить, что в данном жилом многоквартирном высотном доме сработала пожарная охранная сигнализация, сработала система дымоудаления. Удалось минимизировать негативные последствия от пожара. Пострадавших на данном пожаре нет».
Как только признаки пожара были полностью ликвидированы, начался осмотр сгоревшей квартиры, в ходе которого был обнаружен возможный источник возгорания. Причиной воспламенения, считают дознаватели МЧС, могло стать короткое замыкание. На это указывает выключившийся автомат электрозащиты на щитке квартиры. Самого виновника всеобщего беспокойства сразу после ЧП приютили соседи.
 





Иван Суверин
10 мая 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта