Новости версия для печати Детская шалость могла стать причиной возгорания в высотном жилом доме в Орле Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Но, благодаря оперативной и слаженной работе, обошлось без пострадавших.



Пожилая хозяйка квартиры на пятом этаже дома № 75 по улице Октябрьской, говорят в МЧС, совершила сразу две ошибки: во-первых, оставила без присмотра не в меру деятельного четырехлетнего внука, а во-вторых, не сразу сообщила о пожаре в службу спасения. Как рассказала пострадавшая, ребенок сообщил, что загорелось массажное кресло. Женщина пыталась потушить возгорание самостоятельно, но синтепоновые подушки кресла вспыхнули мгновенно. В итоге прибывшим к месту ЧП огнеборцам пришлось бороться с уже развившимся пожарам, который успел охватить единственную комнату квартиры целиком. Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление. В ходе проведения разведки пожарными подразделениями с места пожара была спасена хозяйка дома со своим четырехлетним внуком. По словам хозяйки квартиры, она находилась на кухне, в зале находился ее четырехлетний внук, который и сообщил бабушке, что случилось возгорание в результате того, что он ремонтировал электророзетку». Соседям погорельцев пришлось спешно покинуть свои квартиры. Многие успели вынести лишь самое дорогое – детей. В МЧС говорят: если бы в подъезде не сработала пожарная автоматика, соседям и жильцам верхних этажей пришлось бы по-настоящему туго. Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Хотелось бы положительно отметить, что в данном жилом многоквартирном высотном доме сработала пожарная охранная сигнализация, сработала система дымоудаления. Удалось минимизировать негативные последствия от пожара. Пострадавших на данном пожаре нет». Как только признаки пожара были полностью ликвидированы, начался осмотр сгоревшей квартиры, в ходе которого был обнаружен возможный источник возгорания. Причиной воспламенения, считают дознаватели МЧС, могло стать короткое замыкание. На это указывает выключившийся автомат электрозащиты на щитке квартиры. Самого виновника всеобщего беспокойства сразу после ЧП приютили соседи.









Иван Суверин

10 мая 2018 года







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