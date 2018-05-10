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С 11 мая в Орле на две недели отключат горячую воду

В связи с этим жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов областного центра останутся без горячей воды на две недели, до 24 мая.

Представитель предприятия поясняет, что этот комплекс мероприятий необходимо провести для подготовки к предстоящему отопительному сезону и заблаговременно определить проблемные участки трубопроводов.

Повторно гидравлические испытания планируют провести в конце августа, сообщает сайт администрации города Орла.