С 11 мая в Орле на две недели отключат горячую воду

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четверг
10.05.2018
16:15:28
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С 11 мая в Орле на две недели отключат горячую водуОрловская теплосетевая компания приступает к плановым гидравлическим испытаниям и ремонту магистральных и квартальных тепловых сетей в контуре Орловской ТЭЦ.
В связи с этим жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов областного центра останутся без горячей воды на две недели, до 24 мая.
Представитель предприятия поясняет, что этот комплекс мероприятий необходимо провести для подготовки к предстоящему отопительному сезону и заблаговременно определить проблемные участки трубопроводов.
Повторно гидравлические испытания планируют провести в конце августа, сообщает сайт администрации города Орла.
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