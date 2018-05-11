Зарплата в конверте – пенсии не будет

|
пятница
11.05.2018
14:26:16
|
|
Зарплата в конверте – пенсии не будетСотрудники Пенсионного фонда напоминают: соглашаясь на «теневые» доходы, вы рискуете остаться с минимальными выплатами в будущем.
Сегодня на расчет будущей пенсии влияет несколько параметров: длительность страхового стажа, возраст обращения за назначением страховой пенсии и размер официальной заработной платы. Чем она выше, тем больше будет пенсия. Работая без оформления, можно рассчитывать только на социальную пенсию, которую назначают на 5 лет позже страховой (с 60 лет женщинам и с 65 лет мужчинам). Так же «неофициальные работники» остаются без больничных и отпускных выплат.
Пенсионный фонд напоминает: проконтролировать работодателя можно не выходя из дома через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта