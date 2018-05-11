Новости версия для печати Зарплата в конверте – пенсии не будет Сотрудники Пенсионного фонда напоминают: соглашаясь на «теневые» доходы, вы рискуете остаться с минимальными выплатами в будущем.



Сегодня на расчет будущей пенсии влияет несколько параметров: длительность страхового стажа, возраст обращения за назначением страховой пенсии и размер официальной заработной платы. Чем она выше, тем больше будет пенсия. Работая без оформления, можно рассчитывать только на социальную пенсию, которую назначают на 5 лет позже страховой (с 60 лет женщинам и с 65 лет мужчинам). Так же «неофициальные работники» остаются без больничных и отпускных выплат.

Пенсионный фонд напоминает: проконтролировать работодателя можно не выходя из дома через Пенсионный фонд напоминает: проконтролировать работодателя можно не выходя из дома через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.





Мария Семак

11 мая 2018 года







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