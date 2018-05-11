Новости версия для печати Гранты на добрые дела Орловских волонтеров приглашают принять участие в конкурсе «Доброволец России-2018». Заявки на участие принимают до 16 сентября.



Организаторы состязания - Центр молодежи «Полет» при поддержке областной администрации. Организован конкурс для тех, кто занимается социально важными проектами на добровольческой основе – оказывает адресную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ведет воспитательную или образовательную работу, организует благотворительные акции.

Комиссия конкурса определит лидеров 25 сентября 2018 года. Победители регионального этапа станут участниками Всероссийского конкурса «Доброволец».



Информация о том, как подать заявку на участие, размещена на сайте Комиссия конкурса определит лидеров 25 сентября 2018 года. Победители регионального этапа станут участниками Всероссийского конкурса «Доброволец».Информация о том, как подать заявку на участие, размещена на сайте добровольцыроссии.рф





Мария Семак

11 мая 2018 года







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