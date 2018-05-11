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пятница
11.05.2018
14:26:23
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Орловские юнармейцы примут участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»Региональный этап состоится 16 мая, на территории войсковой части 03013.
Масштабная спортивная игра – своего рода подготовка к армии. Ребятам предстоит попробовать свои силы в «Военизированной эстафете», в соревнованиях «Огненный рубеж», в тактической игре «Дорогой победителей» и ответить на вопросы викторины «Ратные страницы истории Отечества».
Победившая команда представит Орловскую область в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Он пройдет в Московской области с 18 по 22 июля.
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